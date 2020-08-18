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Епідеміологічна ситуація в Києві може погіршитись: названа причина

Київ, Вівторок 18 серпня 2020 11:00
Епідеміологічна ситуація в Києві може погіршитись: названа причина
Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

Сьогодні основна задача стабілізувати ситуацію

Епідеміологічна ситуація в Києві та Україні буде погіршуватися. Буде зростання захворюваності коронавірусом.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, ситуація з COVID-19 покращуватися не буде.

"Наприкінці серпня - початок вересня підйом захворюваності, природньої захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, тому сьогодні у нас буде підйом захворюваності, пов’язаної з цим у організованих колективах", - сказав Рубан.

Рубан пояснив, що підйом захворюваності також станеться і у зв’язку із сезонними інфекціями.

"Наступний перегляд (коду небезпеки, - ред.) буде проводитися через два тижні. Що стосується епідеміологічної ситуації в м. Києві - сьогодні реєструється велика кількість локальних спалахів і прогнозується підйом захворюваності через два тижні з початком нового року у ВУЗах, гуртожитках, навчальних закладах", - додав він.

Він відмітив, що сьогодні основна задача стабілізувати ситуацію.

"Цього можна досягнути завдяки своєчасному епідеміологічному розслідуванню, своєчасною ізоляцією та проведенням масового тестування", - сказав Рубан.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України визначив для Києва "жовтий" код небезпеки.

Зазначимо, станом на 18 серпня 2020 року в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу.

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