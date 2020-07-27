У Печерському райсуді Києва зафіксували спалах коронавірусу

Фото: Печерський райсуд Києва (sud.ua)

Суд продовжує працювати у штатному режимі

У Печерському районному суді Києва зафіксували спалах коронавірусу. Зараз проводять тестування на COVID-19 контактних осіб працівників суду.

Про це повідомляє портал "Судова влада України".

"Повідомляємо учасників судових засідань та відвідувачів суду, що у працівників Печерського районного суду міста Києва підтверджено діагноз COVID-19... Вирішується питання щодо проведення дезінфікуючих та профілактичних заходів у суді", - вказано у повідомленні.

Разом з тим суд продовжує працювати в штатному режимі задля забезпечення кожному доступу до правосуддя.

"Просимо утриматись від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають вашої обов’язкової присутності, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень", - закликають у суді.

Установа також просить з розумінням поставитися до тимчасових профілактичних заходів та пропонує громадянам скористатись можливістю подати свої заяви чи інші звернення до суду через поштову скриньку суду.

Нагадаємо, в Україні фіксують окремі спалахи коронавірусу: серед таких - університети, гуртожитки і церковні монастирі.

Як писало РБК-Україна раніше, напередодні повідомлялося про спалах коронавірусу в столичному Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації НТУУ "КПІ", було спочатку відомо про 52 інфікованих (зараз їх уже 152).