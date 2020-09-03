В Киевском апелляционном суде обнаружили коронавирус

У сотрудника Киевского апелляционного суда обнаружили COVID-19. Суд продолжает работать в штатном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Сейчас в помещении суда осуществляют усиленную дезинфекцию и принимают все необходимые противоэпидемические мероприятия.

"С целью обеспечения безопасности посетителей и работников Киевского апелляционного суда от распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, просим воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают Вашего обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений", - говорится в заявлении суда.

До этого в Печерском районном суде Киева зафиксировали вспышку коронавируса.

Напомним, в Киеве 2 сентября зафиксировали новый антирекорд, за сутки количество новых случаев коронавируса выросло вдвое.

Ранее РБК-Украина писало, что что эпидемиологическая ситуация в Киеве и Украине будет ухудшаться.