ЗСУ знищили "в нуль" російську БТГ під Херсоном, - Арестович

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Почалася фаза, коли війська форсували, вичерпали можливості по наступу і встали в оборону. І пішов противник вибивати, бо завдання - ліквідувати плацдарм. Так от при спробі противника вибивати наші війська, які, безумовно, теж зазнали втрат, там розгромили сьогодні батальйонно-тактичну групу російських мотострілків. У нуль практично", - зазначив Арестович.

За його словами, російські втрати тут склали не менше 200 убитими і десятки одиниць знищеної техніки.