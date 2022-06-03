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На Донбасі тривають бої: українці відбили 9 атак ворога

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Україна, П'ятниця 03 червня 2022 22:26
На Донбасі тривають бої: українці відбили 9 атак ворога Фото: українські військові (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 9 атак ворога. На одній локації ще триває бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

Наші воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:1 танк; 1 артилерійську систему; 6 бойових броньованих машин; 2 спеціальні броньовані автомобілі; 3 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили крилату ракету, один тактичний розвідувальний безпілотний літальний апарат "Елерон" та 2 безпілотні літальні апарати "Орлан-10".

Нагадаємо, українські військові вибили російських окупантів з частини вулиць Сєвєродонецька. Наразі під контролем росіян залишається близько половини міста.

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