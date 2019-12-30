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Київський метрополітен відновив роботу

Новини » Надзвичайні події     30.12.2019 - 19:24
Київський метрополітен відновив роботу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вибухівку в метро не виявили

Станція метро "Хрещатик" у Києві відновила роботу після дзвінка про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Київського метрополітену" в Facebook.

Як повідомляється, в ході перевірки станції метро "Хрещатик" жодних вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

Наразі станція "Хрещатик" та пересадка на "Майдан Незалежності" відкриті та працюють у звичайному режимі.

Київський метрополітен відновив роботу

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві після анонімного дзвінка про мінування закрили на вхід та вихід станцію метро "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності". На території станції проводилася перевірка.

До цього у Києві через анонімне повідомлення про мінування на вхід і вихід закривали станцію метро "Майдан Незалежності". Тоді мінування станції метро також не підтвердилося, жодної вибухівки не було виявлено.

Крім того, 19 грудня станцію "Площа Льва Толстого" і пересадку закривали на вхід і вихід після анонімного дзвінка про мінування. Інформація про мінування також не підтвердилася.

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