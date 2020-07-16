Київський апеляційний суд евакуювали через повідомлення про мінування

У четвер,16 липня, Київський апеляційний суд отримав інформацію про мінування свого приміщення. Людей з будівля суду евакуюють.

Про це повідомляє прес-служба Київського апеляційного суду.

Для проведення правоохоронними органами перевірки будівлі на наявність вибухонебезпечних пристроїв суд зупинив свою роботу

"Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду", - додали в суді.

Нагадаємо, мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві сталося 14 липня.

До цього у Києві мінували Центральний автовокзал.

Зазначимо, посилити відповідальність за повідомлення про неправдиве мінування запропонував Кабінет міністрів.