Киевский апелляционный суд эвакуировали из-за сообщения о минировании

В четверг,16 июля, Киевский апелляционный суд получил информацию о минировании своего помещения. Людей из здания суда эвакуируют.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

Для проведения правоохранительными органами проверки здания на наличие взрывоопасных устройств суд остановил свою работу

"Сейчас проводится эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда", - добавили в суде.

Напомним, минирование Центрального железнодорожного вокзала в Киеве произошло 14 июля.

До этого в Киеве минировали Центральный автовокзал.

Отметим, что усилить ответственность за сообщение о ложном минировании предложил Кабинет министров.