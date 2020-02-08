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В аеропортах Одеси і Києва проводили імітацію ремонту літаків, - СБУ

Новини » Суспільство     08.02.2020 - 12:57
В аеропортах Одеси і Києва проводили імітацію ремонту літаків, - СБУ
Фото: аеропорт "Київ" (iev.aero)

Працівниками техобслуговування авіакомпанії було сфальсифіковано документація щодо проведення ремонтних робіт літаків

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили механізм неякісного виконання ремонтних робіт організацією з технічного обслуговування в Міжнародних аеропортах "Одеса" та "Київ" пасажирських літаків однієї з українських авіакомпаній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, в рамках досудового розслідування оперативники спецслужби задокументували порушення вимог чинного законодавства працівниками авіакомпанії і організації з ТО. Зокрема, ними було сфальсифіковано документація щодо проведення ремонтних робіт літаків.

"Подальше використання фактично несправних літаків для пасажирських перевезень могло призвести до виникнення нештатних ситуацій, у тому числі катастроф з людськими жертвами. За матеріалами СБ України посадової особи авіапідприємства відповідального за технічне обслуговування літаків рішенням суду визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим зазначеної авіакомпанії анулювали дозволи на виконання пасажирських перевезень, а літакам - сертифікати льотної придатності.

Нагадаємо, в грудні СБУ попередила контрабанду в Російську Федерацію комплектуючих до військово-транспортних літаків Ан-72 і АН-74. Зловмисники скоїли протиправне оформлення військових авиаагрегатов на митно-вантажному складі в аеропорту "Київ".

Також повідомлялося, що з України намагалися незаконно вивезти танкові двигуни, призначені для комплектування бойових бронемашин, які знаходяться на озброєнні Збройних сил України (ЗСУ).

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