Київська влада назвала умову закриття шкіл і метро через коронавірус

Міська влада Києва готові закрити всі школи, а також метро в разі поширення коронавірусу. Про це повідомляє BBC.

Як зазначив мер Києва Володимир Кличко, міська влада готова до будь-якого розвитку подій і поширення коронавірусу будуть вжиті заходи забороняють масові заходи.

"Якщо почнеться поширення цієї хвороби, то ми готові і до такого розвитку ситуації, коли будуть заборонені всі заходи, де є скупчення людей, і ми будемо закривати школи і дитячі сади, щоб ця хвороба не поширювалася", - повідомив Кличко.

Також київський голова зазначив, що існує можливість закриття метро.

"Для цього має бути дійсно великий спалах хвороби. Ви зараз говорите вже про крайні заходи - закрити метро. Я сподіваюся, що до цього не дійде, щоб ми закривали транспорт", - сказав він.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві посилили заходи для запобігання коронавірусу. Зокрема, було визначено сім шпиталів, які у разі необхідності будуть приймати інфікованих коронавірусом.

Також повідомлялося, що сьогодні, 10 березня, у Чернівцях госпіталізували з підозрою на коронавірус чоловіка, який прибув в Україну з країни, де зафіксовано COVID-19. Його госпіталізували з ознаки інфекційного захворювання.

На даний момент в Україні офіційно підтверджений один випадок коронавірусу. У Чернівцях 3 березня виявили вірус у чоловіка, який раніше подорожував до Італії. Станом на 10 березня стан чоловіка стабільний. При цьому у нього зафіксована слабкість.