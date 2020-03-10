Киевские власти назвали условие закрытия школ и метро из-за коронавируса

Городские власти Киева готовы закрыть все школы, а также метро в случае распространения коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Как отметил мэр Киева Владимир Кличко, городские власти готовы к любому развитию событий и в распространения коронавируса будут приняты меры запрещающие массовые мероприятия.

"Если начнется распространение этой болезни, то мы готовы и к такому развитию ситуации, когда будут запрещены все мероприятия, где есть скопление людей, и мы будем закрывать школы и детские сады, чтобы эта болезнь не распространялась", - сообщил Кличко.

Также киевский глава отметил, что существует возможность закрытия метро.

"Для этого должен быть действительно крупная вспышка болезни. Вы сейчас говорите уже про крайние меры - закрыть метро. Я надеюсь, что до этого не дойдет, чтобы мы закрывали транспорт", - сказал он.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве усилили меры для предотвращения коронавируса. В частности, были определены семь госпиталей, которые в случае необходимости будут принимать инфицированных коронавирусом.

Также сообщалось, что сегодня, 10 марта, в Черновцах госпитализировали с подозрением на коронавирус мужчину, который прибыл в Украину из страны, где зафиксирован COVID-19. Его госпитализировали с признаки инфекционного заболевания.

На данный момент в Украине официально подтвержден один случай коронавируса. В Черновцах 3 марта выявили вирус у мужчины, который ранее путешествовал в Италии. По состоянию на 10 марта состояние мужчины стабильное. При этом у него зафиксирована слабость.