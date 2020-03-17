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Лідери ЄС домовилися закрити зовнішні кордони на 30 днів

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 21:54
Лідери ЄС домовилися закрити зовнішні кордони на 30 днів
Фото: Ангела Меркель (flickr.com kepszerkesztoseg)

За словами Ангели Меркель, Німеччина закриваэ кордон негайно

Лідери країн Європейського союзу підтримали рішення Єврокомісії про закриття зовнішніх кордонів блоку через пандемію коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Зокрема, канцлер ФРН Ангела Меркель, за підсумками відеонаради з лідерами ЄС, заявила, що Німеччина закриває кордо негайно.

Виключенням стануть громадяни країн EFTA (Європейська асоціація вільної торгівлі, входять Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн - ред.) і Великобританії.

Нагадаємо, раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що, у зв'язку з пандемією коронавірусу, Євросоюз закриє кордони для "несуттєвих" поїздок.

За даними університету Джона Хопкінса, в європейському регіоні найбільше випадків коронавіруса зафіксовано в Італії - 31 506. Також тут зареєстровано найбільшу кількість смертей від вірусу - 2 503.

Далі йде Іспанія - вірусом заразилися понад 11,3 тис. людей, 509 іспанців померли.

Німеччина на третьому місці за кількістю заражень COVID-19 у Європі. Інфекцію діагностували у понад 9,2 тис. німців. Відомо про 24 летальних випадки.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Європа стала центром пандемії коронавірусу.

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