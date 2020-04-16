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Київська область посилює карантинні заходи на Великдень

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 17:04
Київська область посилює карантинні заходи на Великдень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Людей просять обмежити пересування з 18 по 21 квітня

На Великдень посилюється карантин у Київській області, людей просять обмежити пересування з 18 по 21 квітня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської ОДА.

Зокрема, ОДА закликає мешканців області максимально обмежити пересування і перебування в громадських місцях у період вихідних та великодніх святкових днів з 13:00 18 квітня до 06:00 21 квітня 2020.

"Епідемічна ситуація ускладнюється з кожним днем. Фахівці очікують пік захворювань в області саме на великодні свята з 18 по 21 квітня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканці Маріуполя масово порушили карантин і штурмували супермаркет. Інцидент стався після того, як торгова мережа влаштувала розпродаж на честь відкриття нового магазину. Керівник Національної поліції Ігор Клименко пригрозив відповідальністю посадовим особам цієї торгової мережі.

Також повідомлялося, що в Києві можуть пом'якшити обмеження на в'їзд після Великодня. Зараз на в'їздах проводять температурний скринінг в автобусах, мікроавтобусах, вантажно-пасажирському транспорті, а також на легкових автомобілях, в яких знаходиться 3 і більше осіб.

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