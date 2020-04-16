Киевская область усиливает карантинные меры на Пасху

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Людей просят ограничить передвижение с 18 по 21 апреля

На Пасху ужесточается карантин в Киевской области, людей просят ограничить передвижение с 18 по 21 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской ОГА.

В частности, ОГА призывает жителей области максимально ограничить передвижение и пребывание в общественных местах в период выходных и пасхальных праздничных дней с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля 2020.

"Эпидемическая ситуация осложняется с каждым днем. Специалисты ожидают пик заболеваний в области именно на пасхальные праздники с 18 по 21 апреля", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Мариуполя массово нарушили карантин и штурмовали супермаркет. Инцидент произошел после того, как торговая сеть устроила распродажу в честь открытия нового магазина. Руководитель Национальной полиции Игорь Клименко пригрозил ответственностью должностным лицам этой торговой сети.

Также сообщалось, что в Киеве могут смягчить ограничения на въезд после Пасхи. Сейчас на въездах проводят температурный скрининг в автобусах, микроавтобусах, погрузочно-пассажирском транспорте, а также в легковых автомобилях, в которых находится 3 и более человек.