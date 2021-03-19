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Київська область посилює карантин з 21 березня: що під забороною

Новость на русском → Київська область, П'ятниця 19 березня 2021 14:43
Київська область посилює карантин з 21 березня: що під забороною Фото: Київська область посилює карантин (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом посилюється карантин у Київській області. Зокрема, закриваються кафе, ресторани і ТРЦ.

Про це на брифінгу заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

За його словами, з 21 на території Київської області забороняється:

  • перевезення пасажирів в автобусах, трамваях і тролейбусах в кількості більше 50% місць для сидіння;
  • проведення богослужінь, якщо не можна забезпечити не менше 10 квадратних метрів на одну людину;
  • прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, крім доставки і на винос;
  • робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів. Однак дозволяється працювати продуктовими магазинами, аптекам, зоомагазинам і квітковим магазинам. При цьому має бути не більше 1 покупця на 20 квадратних метрів приміщення;
  • робота непродовольчих магазинів, крім доставки і на винос;
  • робота установ культури, басейнів і проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту (без глядачів);
  • обмежена робота ресторанів в готелях;
  • робота непродовольчих ринків та ярмарків.

Крім того, школярі після канікул будуть навчатися дистанційно. Дитячі садки і початкові школи продовжать працювати.

"У разі поліпшення показників протягом тижня ми зможемо повернутися до цього питання і скоротити обмеження. Поки ситуація, на жаль, критична", - додав Володін.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найближче до "червоної зони" з максимальними карантинними обмеженнями знаходяться Львівська, Харківська та Миколаївська області.

У той же час Черкаси не планують поки посилювати карантин. За словами мера, для цього зараз немає причин.

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