Под Киевом из зала суда сбежал подозреваемый. Полиция объявила розыск
Сегодня, 28 мая, из зала Ирпенского городского суда сбежал уроженец Азербайджана Мамедсой ( Мамедов ) Афрас Куддасар-Оглы. Правоохранители уже разыскивают беглеца в районах вокруг Киева.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
В Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах Киевской области сейчас проводится специальная полицейская операция. На поиски злоумышленника отправили личный состав и наряды полиции области.
"Приметы мужчины: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Был одет в футболку белого цвета, и черные брюки. Если вы владеете информацией относительно места нахождения данного гражданина просим немедленно сообщать по номеру телефона (04597) 613 35 или на спецлинию 102", - заявили в полиции.
Фото: разыскиваемый мужчина
Напомним, сегодня в Киеве полицейский спецназ задержал стрелявшего по прохожим из окна квартиры. Мужчина успел забаррикадироваться и угрожал покончить с собой, но после переговоров сдался.