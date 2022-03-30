Ворог застосовує артилерію та обстрілює з "Градів": як прийшла доба у Харківській області

У Харківській області тривають активні бойові дії. За минулу добу російські окупанти здійснили 180 обстрілів з реактивної системи залпового вогню "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Вчора російські окупаційні війська 39 разів наносили артилерійські та мінометні обстріли. Постраждали райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів.

Від обстрілів "Градами" виникли пожежі у Київському, Шевченківському районі та Салтівці. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти торгівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури. На щастя, жертв та постраждалих немає.

У Харкові вчора не було авіаційних ударів, але спостерігалася активність російських безпілотних літальних апаратів, які "розвідують" позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ.

Найтяжча ситуація зараз в Ізюмському районі. У цьому напрямку ЗСУ знищили ворожий літак та безпілотник.