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У Казахстані на військових складах стався вибух

Новини » Надзвичайні події    24.06.2019 - 09:52
У Казахстані на військових складах стався вибух
Фото: місце вибуху (скріншот відео)

У результаті загоряння на одному з арсеналів стався вибух

В Казахстані в місті Ариси на складі військової частини стався вибух. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Tengrinews.kz.

В результаті загоряння на одному з арсеналів стався вибух. Інформації про загиблих і постраждалих немає. Причини поки також невідомі. На місці вибуху працюють 30 рятувальників і вісім одиниць пожежної техніки ДЧС Туркестанської області.

"Вибух стався в складському приміщенні, з подальшим загоранням на території військової частини міста Арыси Туркестанської області", - повідомили очевидці.

Нагадаємо, вночі 9 жовтня 2018 року на арсеналі боєприпасів в Ічні (Чернігівська область) сталася пожежа. На складах знаходилося 69,5 тисяч тонн боєприпасів. У зв'язку з НП жителів Ічні і 30 прилеглих селищ евакуювали.

Після проведення розслідування, військовий прокурор центрального регіону України Григорій Рябенко заявляв, що вибухи на складах з боєприпасами під Ічней сталися в результаті диверсії.

Зазначимо, у Військовій прокуратурі Чернігівського гарнізону заявили, що у справі про вибухи під Ічней на складі боєприпасів в жовтні 2018 року підозри нікому не оголошувалися.

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