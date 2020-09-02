Під Києвом горять торгові павільйони

У Київській області в селищі Коцюбинське сталася пожежа у торгівельних павільйонах. Постраждалих і ризику розповсюдження немає.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Пожежа виникла в одному з торгових павільйонів поблизу залізничної станції. Що стало причиною займання поки невідомо.

"Горять металеві торгові павільйони. Загрози розповсюдження та постраждалих немає. Зараз на місці знаходиться чотири машини пожежної служби", - повідомила Вікторія Рубан.

Раніше РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області сталася масштабна пожежа на підприємстві, площа займання склала 2,5 тисячі квадратних метрів.

Також повідомлялося, що в зоні ООС рятувальники працюють над ліквідацією трьох пожеж, які виникли через посуху і спеку.

Крім цього, вчора поблизу Станиці Луганської сталася пожежа біля лінії розмежування, в результаті одна людина постраждала.