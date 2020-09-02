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В Івано-Франківській області сталась масштабна пожежа на підприємстві

Тустань, Середа 02 вересня 2020 11:05
В Івано-Франківській області сталась масштабна пожежа на підприємстві
Фото: пожежа в Івано-Франківській області (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Рокитна

В селі Тустань (Івано-Франківська область) сталась пожежа в будівлі одного з підприємств. Пожежа виникла в будівлі свинокомплексу.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Площа пожежі становила близько 2500 метрів квадратних.

"Оскільки повідомлення про пожежу не було своєчасним, на час прибуття перших підрозділів вже спостерігався відкритий вогонь на великій площі", - йдеться у повідомленні.

До місця гасіння пожежі було направлено спецтехніку, а також залучено 52 осіб особового складу.

Нагадаємо, 24 липня в Луганській області у Новоайдарському районі сталася пожежа.

Крім того, в Луганській області загорівся молодий ліс, існувала ймовірність евакуації жителів довколишнього села.

Додамо, що на початку липня у Новоайдарському районі виникла масштабна лісова пожежа, яка завдала збитків більше ніж на 450 млн гривень.

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