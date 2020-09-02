Под Киевом горят торговые павильоны

В Киевской области в поселке Коцюбинское произошел пожар в торговых павильонах. Пострадавших и риска распространения нет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Пожар возник в одном из торговых павильонов вблизи железнодорожной станции. Что стало причиной возгорания пока неизвестно.

"Горят металлические торговые павильоны. Угрозы распространения и пострадавших нет. Сейчас на месте находится четыре машины пожарной службы", - сообщила Виктория Рубан.

Ранее РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар на предприятии, площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Также сообщалось, что в зоне ООС спасатели работают над ликвидацией трех пожаров, которые возникли из-за засухи и жары.

Кроме этого вчера вблизи Станицы Луганской произошел пожар возле линии разграничения, в результате один человек пострадал.