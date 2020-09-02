ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Киевом горят торговые павильоны

Автор: Игорь Литвиненко

В Киевской области в поселке Коцюбинское произошел пожар в торговых павильонах. Пострадавших и риска распространения нет.

Самые читаемые новости

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Пожар возник в одном из торговых павильонов вблизи железнодорожной станции. Что стало причиной возгорания пока неизвестно.

"Горят металлические торговые павильоны. Угрозы распространения и пострадавших нет. Сейчас на месте находится четыре машины пожарной службы", - сообщила Виктория Рубан.

Ранее РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар на предприятии, площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Также сообщалось, что в зоне ООС спасатели работают над ликвидацией трех пожаров, которые возникли из-за засухи и жары.

Кроме этого вчера вблизи Станицы Луганской произошел пожар возле линии разграничения, в результате один человек пострадал.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины рынокпожарКиевская область