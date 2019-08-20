"Київоблгаз Збут" зарахував зекономлені субсидії на рахунки 16 тис. клієнтів

Ілюстративне фото (УНІАН)

Залишкові кошти за зекономлені субсидії споживачі зможуть побачити в квитанціях за липень

"Київоблгаз Збут" провів повторний перерахунок залишків державних дотацій на оплату природного газу. Кошти у сумі 15,3 млн гривень були повернуті на рахунки 16,1 тис. одержувачів субсидій. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зміни в Порядок розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидій, затверджений Постановою КМУ №534 від 23.08.2016 року набули чинності 19 липня 2019 року. На підставі цього "Київоблгаз Збуту" з держбюджету повернули 15,3 млн гривень невикористаних субсидій.

"Ми вже відреагували на вимоги нової Постанови КМУ і провели повторний перерахунок, – повідомив директор "Київоблгаз Збуту" Денис Смоляков. – Зазначена сума не є монетизированной. І споживачі не зможуть отримати ці кошти готівкою. В автоматичному режимі вони будуть списуватися з особового рахунку клієнтів і підуть на оплату майбутніх платежів за газ".

Залишкові кошти за зекономлені субсидії споживачі зможуть побачити в квитанціях за липень. Крім того, платіжний документ буде містити відповідне роз'яснення нововведень. А користувачі особистого кабінету на сайті 104.ua найближчим часом зможуть ознайомитися з оновленим балансом свого рахунку.

У компанії відзначають, що процедура повторного перерахунку призведе до зменшення дебіторської заборгованості і "допоможе зняти соціальну напругу, яка виникла внаслідок прогалин у законодавстві".

"У той же час ще з 8150 клієнтів досі залишається невизначеним період отримання субсидій. З лютого 2019 року постачальник газу був позбавлений доступу до будь-яких даних щодо одержувачів субсидій, тому для уточнення інформації за цими споживачами "Київоблгаз Збут" відправив відповідний запит на управління соцзахисту", - йдеться в повідомленні.

Також у компанії нагадали, що станом на травень у 22,2 тис. клієнтів ТОВ "Київоблгаз Збут" залишалися невикористаними 34,7 млн гривень державних компенсацій на оплату газу, нарахованих до 1 лютого 2019 року. Враховуючи чинні норми Постанови № 534, компанія, як постачальник газу з спецобязательствами, перерахувала залишки по субсидіях в державну скарбницю.