Києво-Святошинські прокурори звернулися до Венедіктової через керівника області

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Прокурори вказали на низку зловживань з боку керівника обласного відділення

Більш як 50 співробітників Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області підписали відкрите звернення до голови Офісу президента Андрія Єрмака і генерального прокурора Ірини Венедіктової, в якому вказали на низку зловживань з боку керівника обласної прокуратури Максима Киричука. Текст листа та копії підписних листів опинилися в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, мова йде про неправомірну відсторонення від виконання обов'язків начальника Києво-Святошинської прокуратури Юрія Дмитруня.

Підписанти листа стверджують, що робота місцевої прокуратури, на території юрисдикції якого поширюється на Києво-Святошинський, Вишгородський, Васильківський, Обухівський, Макарівський райони та м. Ірпінь з передмістями, сьогодні паралізована. Зокрема, за їх словами, це пов'язано з тиском обласної прокуратури на керівництво місцевого підрозділу.

"В кінці грудня 2019 року, [голова обласної прокуратури] Киричук Ю. М. організував позапланову перевірку діяльності Києво-Святошинської місцевої прокуратури, відправивши 26 працівників прокуратури області для її проведення. Навіть попри відому мета цієї перевірки суттєвих порушень виявлено не було", - зазначили автори листа.

Крім того, за словами підписантів, Киричук, перебуваючи на лікарняному, але фактично перебуваючи в прокуратурі області, за домовленістю зі своїм підлеглим, в.о. прокурора області Сергієм Єфремовим за підписом останнього, в порушення законодавства видав 4 наказу про відрядження на 30 днів у прокуратуру Київської області керівника, першого заступника керівника Києво-Святошинської прокуратури, начальника Ірпенського відділу і цілий ряд інших співробітників. Одночасно в.о. голови прокуратури був призначений Андрій Немирівський, що фактично аналогічно звільнення колишнього керівництва з посади з метою отримання повного контролю над місцевою прокуратурою.

"Наскільки відомо зі ЗМІ, зазначені дії Киричука пов'язані з переслідуванням особистого інтересу в частині сприяння обвинуваченому екс-меру міста Ірпеня Карплюку В.О. в ухиленні від кримінальної відповідальності шляхом блокування здійснення передбачених кримінальним процесуальним законодавством повноважень при здійсненні процесуального керівництва і підтримці публічного обвинувачення прокурорами", - йдеться в листі.

Також прокурори нагадують, що стосовно Карплюка 24 лютого 2020 року був переданий до суду обвинувальний акт про присвоєння коштів на будівництво парку "Центральний" в м Ірпінь. "Своєю чергою, як відомо зі ЗМІ, Немирівський О. Ю. також замішаний у низці корупційних скандалів, однак така інформація залишається неперевіреною в передбаченому законом порядку", - йдеться у листі колективу прокуратури.



Автори також додали, що про моральних якостях Киричука може свідчити той факт, що під час тестування колективу прокуратури він пішов на лікарняний, хоча його стан здоров'я дозволяє фактично знаходитися на робочому місці. "Цим останній уникає проходження тестування або використовує час для додаткової підготовки, чим ставить себе в порівняно вигідне становище, ніж інші працівники прокуратури", - йдеться в документі.

Як раніше писало РБК-Украина, прокурора Донецької області підозрюють в отриманні 91 тисяч гривень хабаря. За версією слідства, вказану суму він, ймовірно, вимагав у керівника юридичної особи за непритягнення його до кримінальної відповідальності.