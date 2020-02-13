Головному архітектору Києво-Святошинського района повідомили про підозру

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Архітектор внесла до плану території одного з житлових масивів неправдиві відомості

Головному архітектору Києво-Святошинської районної державної адміністрації повідомили про підозру у свідомій видачі неправдивого офіційного документу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Київської області.

Слідство встановило, що підозрювана, перебуваючи на посаді, склала та видала завдання щодо внесення змін до детального плану території житлового масиву в селі Святопетрівське, у який внесла неправдиві відомості.

Зазначається, що головному архітектору було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

У разі доведення вини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді штрафу або обмеження волі терміном до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на той же термін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВАКС відпустив на поруки колишнього головного архітектора Києва Сергія Целовальника. Архітектора підозрювали у зловживаннях під час завершення будівельних робіт.

Як писало РБК-Україна, Целовальника звинувачують у тому, що в результаті його протиправних дій на посаді директора департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації, школярі однієї зі столичних шкіл залишились без басейну.