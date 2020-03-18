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Прокурора Донецької області підозрюють в одержанні 91 тис. гривень хабара

Новини » Надзвичайні події     18.03.2020 - 18:41
Прокурора Донецької області підозрюють в одержанні 91 тис. гривень хабара
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прокурор вимагав у керівника юридичної особи за непритягнення його до кримінальної відповідальності

Прокурора Донецької області підозрюють в одержанні 91 тисяч гривень хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

За версією слідства, вказану суму він, ймовірно, вимагав у керівника юридичної особи за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

"Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Краматорську та Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях, 18 березня 2020 року викрила на одержанні 91 тис грн неправомірної вигоди прокурора одного з відділів Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Наразі прокурора затримали за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Фото: затримання прокурора (gp.gov.ua)

Нагадаємо, НАБУ викрило п'ятьох людей в організації корупційної схеми в державному підприємстві "Електроважмаж", що завдав збитки в 13,7 млн гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, в Харківській області служба безпеки України викрила масштабне привласнення коштів державного підприємства "Укрбургаз" на суму 7,5 млн гривень. Директору комерційної структури оголошено про підозру.

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