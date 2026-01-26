ua en ru
Удар РФ по наследию ЮНЕСКО: впервые со Второй мировой пострадала Киево-Печерская лавра

Понедельник 26 января 2026 15:46
UA EN RU
Удар РФ по наследию ЮНЕСКО: впервые со Второй мировой пострадала Киево-Печерская лавра Фото: В результате российской атаки пострадала Киево-Печерская лавра (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В ночь на 24 января 2026 года в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на Киев были повреждены объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которые входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Генеральный директор заповедника Максим Остапенко в комментарии агентству рассказал, что это первое со времен Второй мировой войны непосредственное поражение объекта Киево-Печерской лавры в результате взрыва воздушной цели.

"Впервые со времен Второй мировой войны, в результате военных действий был поражен объект Киево-Печерской лавры. Каждый раз за этим стоит Москва", - отметил он.

В частности, повреждения получили корпус №66 - входная часть в комплекс Дальних пещер, а также корпус №67 - Аннозачатиевская церковь. Взрывной волной выбита часть окон и дверей, во многих местах повреждена штукатурная отделка. В то же время сами пещеры не пострадали.

В результате российской атаки пострадала Киево-Печерская лавра (фото: "Интерфакс-Украина")

Остапенко уточнил, что из-за отключения электроэнергии не сработал сейсмический датчик, поэтому пока невозможно точно определить влияние взрыва на объекты заповедника. Ранее фиксировались только повреждения от шрапнели или обломков сбитых воздушных целей.

В свою очередь вице-премьер-министр - министр культуры Татьяна Бережная сообщила, что на месте работали специалисты заповедника и Национальной полиции, а уже сегодня запланировано детальное техническое обследование.

"Сегодня проведем детальное техническое обследование и сразу начнем восстановление и консервацию", - написала она в Facebook.

Бережная отметила, что Министерство культуры координирует действия с профильными службами для сохранения и защиты культурного наследия, а все повреждения тщательно фиксируются для дальнейших восстановительных работ.

"В этом году Лавра отмечает 975-летие. И именно сейчас по ней бьют российские ракеты. Мир должен знать: это война не только против Украины. Это война против мировой культуры", - подчеркнула она.

Ночная атака РФ на Киев 24 января

В ночь на 24 января Киев подвергся комбинированной ракетно-дроновой атаке со стороны России.

Около 01:00 в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. Почти сразу после этого в городе прогремели взрывы. Впоследствии российские войска осуществили пуски баллистических ракет в направлении Киева.

В результате атаки есть пострадавшие и по меньшей мере один погибший.

В Деснянском районе зафиксировано падение обломков на нежилое здание.

В Днепровском районе обломки беспилотника вызвали пожар на территории гаражного кооператива, также загорелся бензовоз на парковке. Взрывной волной выбиты окна в многоквартирном жилом доме.

В Дарницком районе обломки дрона упали вблизи частного медицинского учреждения, повредив окна.

В Голосеевском районе падение обломков на территории нежилой застройки привело к пожару, а по другому адресу повреждены окна в частном доме.

В Соломенском районе обломки повредили шестиэтажное офисное здание.

В Киеве в результате атаки возникли проблемы с отоплением, светом и водой.

Киев Ракетный удар Атака дронов
