Киево-Печерская Лавра срочно закрывает двери для украинцев: что произошло

Главное:

Причина: критическое снижение температуры воздуха.

Цель: защита культурного наследия и безопасность людей.

Сроки: заповедник закрыт с сегодняшнего дня и до момента потепления.

Зимняя непогода вносит коррективы в работу главных туристических объектов столицы. Из-за сильных морозов администрация Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" приняла решение о временном закрытии территории для гостей.

Экстремальные температуры могут навредить памятникам архитектуры, которые нуждаются в особом температурном режиме. Кроме того, закрытие поможет избежать случаев обморожения среди посетителей и персонала, работающего под открытым небом.

"Это необходимое решение, направленное на защиту объектов культурного наследия, а также здоровья наших гостей и сотрудников", - говорится в сообщении.

Несмотря на закрытие для туристов, внутренняя работа Заповедника не прекращается. Коммунальные службы и энергетики продолжают поддерживать жизнедеятельность объектов в усиленном режиме.

Это может заинтересовать

- Когда откроют Лавру?

- Точной даты возобновления экскурсий пока нет. График работы обещают пересмотреть, как только температура воздуха поднимется до безопасных отметок. Актуальную информацию администрация будет публиковать на своих официальных страницах.

- Почему Лавра закрыта для посетителей?

- Из-за критического ухудшения погодных условий и сильных морозов, которые создают риски для людей и исторических сооружений.

- Можно ли купить билеты онлайн на ближайшие дни?

- Рекомендуется воздержаться от планирования визита до официального сообщения о потеплении и открытии заповедника.

- Работают ли храмы на территории?

- Ограничения касаются именно посещения заповедника как музейного комплекса. Относительно отдельных богослужений стоит уточнять график конкретных религиозных громад.