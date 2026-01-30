ua en ru
Киево-Печерская лавра снова открывается, но не полностью: что изменится для посетителей

Пятница 30 января 2026 17:36
UA EN RU
Киево-Печерская лавра снова открывается, но не полностью: что изменится для посетителей С 31 января Верхняя лавра снова доступна для посетителей (фото: 2facebook.com.kplavra)
Автор: Василина Копытко

Несмотря на временные технические ограничения, Национальный заповедник Киево-Печерская лавра открывает свои двери с 31 января. Для посещения будет доступна только территория Верхней лавры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального заповедника Киево-Печерская лавра в Facebook.

Верхняя лавра снова доступна для посетителей

В сообщении также отмечают, что выставочные залы и колокольня остаются закрытыми.

"Планируйте свои визиты, чтобы поймать зимнюю атмосферу и сделать фото на память", - говорят в лавре.

Добавим, что с 23 января 2026 года территория и экспозиционные объекты заповедника были закрыты для посетителей, поскольку нужно было восстановить теплоснабжение.

Киево-Печерская лавра снова открывается, но не полностью: что изменится для посетителейКиево-Печерская лавра снова открывается, но не полностью: что изменится для посетителейНациональный заповедник Киево-Печерская лавра (фото: 2facebook.com.kplavra)

Удар РФ по лавре

Напомним, что в ночь на 24 января 2026 года в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на Киев были повреждены объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которые входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Повреждения получили корпус №66 - входная часть в комплекс Дальних пещер, а также корпус №67 - Аннозачатиевская церковь. Взрывной волной выбита часть окон и дверей, во многих местах повреждена штукатурная отделка. В то же время сами пещеры не пострадали.

Генеральный директор заповедника Максим Остапенко отметил, что это первое со времен Второй мировой войны повреждение Киево-Печерской лавры в результате взрыва воздушной цели.

Добавим, что во время Второй мировой советские войска при отступлении заминировали главный храм Киево-Печерской Лавры Успенской собор. В результате взрыва он был разрушен почти до основания, его заново возвели только после восстановления Независимости Украины.

Читайте также о том, что Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины во второй раз назначило Максима Остапенко генеральным директором Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". К исполнению обязанностей он приступил 15 января 2026 года.

Ранее мы делились нашим интервью с Максимом Остапенко о работе лавры после ее возвращения в ПЦУ, почему там оставались монахи МП и как изменилась святыня и ее восприятие украинцами в последние годы.

