Києво-Печерська Лавра терміново зачиняє двері для українців: що сталося

Головне:

Причина: критичне зниження температури повітря.

Мета: захист культурної спадщини та безпека людей.

Терміни: заповідник закритий від сьогодні й до моменту потепління.

Зимова негода вносить корективи у роботу головних туристичних об'єктів столиці. Через сильні морози адміністрація Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" прийняла рішення про тимчасове закриття території для гостей.

Екстремальні температури можуть зашкодити пам'яткам архітектури, які потребують особливого температурного режиму. Крім того, закриття допоможе уникнути випадків обмороження серед відвідувачів та персоналу, що працює просто неба.

"Це необхідне рішення, спрямоване на захист обʼєктів культурної спадщини, а також здоровʼя наших гостей та працівників", - йдеться у повідомленні.

Попри закриття для туристів, внутрішня робота Заповідника не припиняється. Комунальні служби та енергетики продовжують підтримувати життєдіяльність об'єктів у посиленому режимі.

Це може зацікавити

- Коли відкриють Лавру?

- Точної дати відновлення екскурсій наразі немає. Графік роботи обіцяють переглянути, щойно температура повітря підніметься до безпечних позначок. Актуальну інформацію адміністрація публікуватиме на своїх офіційних сторінках.

- Чому Лавра закрита для відвідувачів?

- Через критичне погіршення погодних умов та сильні морози, що створюють ризики для людей та історичних споруд.

- Чи можна купити квитки онлайн на найближчі дні?

- Рекомендується утриматися від планування візиту до офіційного повідомлення про потепління та відкриття заповідника.

- Чи працюють храми на території?

- Обмеження стосуються саме відвідування заповідника як музейного комплексу. Щодо окремих богослужінь варто уточнювати графік конкретних релігійних громад.