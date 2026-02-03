ua en ru
Киево-Печерская Лавра срочно закрывает двери для украинцев: что произошло

Вторник 03 февраля 2026 14:28
Киево-Печерская Лавра срочно закрывает двери для украинцев: что произошло Лавра закрылась из-за сильных морозов (фото: 2facebook.com.kplavra)
Автор: Василина Копытко

Киевская Лавра временно прекратила прием посетителей из-за аномального похолодания. Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального заповедника Киево-Печерская лавра в Facebook.

Главное:

  • Причина: критическое снижение температуры воздуха.

  • Цель: защита культурного наследия и безопасность людей.

  • Сроки: заповедник закрыт с сегодняшнего дня и до момента потепления.

Зимняя непогода вносит коррективы в работу главных туристических объектов столицы. Из-за сильных морозов администрация Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" приняла решение о временном закрытии территории для гостей.

Экстремальные температуры могут навредить памятникам архитектуры, которые нуждаются в особом температурном режиме. Кроме того, закрытие поможет избежать случаев обморожения среди посетителей и персонала, работающего под открытым небом.

"Это необходимое решение, направленное на защиту объектов культурного наследия, а также здоровья наших гостей и сотрудников", - говорится в сообщении.

Несмотря на закрытие для туристов, внутренняя работа Заповедника не прекращается. Коммунальные службы и энергетики продолжают поддерживать жизнедеятельность объектов в усиленном режиме.

- Когда откроют Лавру?

- Точной даты возобновления экскурсий пока нет. График работы обещают пересмотреть, как только температура воздуха поднимется до безопасных отметок. Актуальную информацию администрация будет публиковать на своих официальных страницах.

- Почему Лавра закрыта для посетителей?

- Из-за критического ухудшения погодных условий и сильных морозов, которые создают риски для людей и исторических сооружений.

- Можно ли купить билеты онлайн на ближайшие дни?

- Рекомендуется воздержаться от планирования визита до официального сообщения о потеплении и открытии заповедника.

- Работают ли храмы на территории?

- Ограничения касаются именно посещения заповедника как музейного комплекса. Относительно отдельных богослужений стоит уточнять график конкретных религиозных громад.

Читайте также о том, что несмотря на временные технические ограничения, Национальный заповедник Киево-Печерская лавра открыл свои двери 31 января. Для посещения была доступна только территория Верхней лавры. С 23 января 2026 года территория и экспозиционные объекты заповедника были закрыты для посетителей, поскольку нужно было восстановить теплоснабжение.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 24 января 2026 года в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на Киев были повреждены объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которые входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

