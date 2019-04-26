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Мільярдні доходи за рік задекларували двоє українців

Новини » Економіка    26.04.2019 - 13:57
Мільярдні доходи за рік задекларували двоє українців
Фото: декларація доходів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Останній день подачі декларацій - 2 травня

Станом на 25 квітня доходи за 2018 рік у розмірі понад 1 млрд грн задекларували дві особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

За даними ДФС, понад 1 млрд грн задекларували два киянина, які отримали доходи за межами України. Загальна сума визначених ними до сплати податків - понад 1,1 млрд грн.

Як зазначили в прес-службі, громадянами подано 352 тис. декларацій, в яких задекларовано 47 млрд грн доходів, отриманих у 2018 році. Порівняно з відповідним періодом минулого року сума задекларованого зросла на 45%.

Також вдвічі збільшилася сума узгоджених до сплати податкових зобов’язань: з податку на доходи фізичних осіб  - на 1 млрд грн, військового збору - на 167 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, 1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.

Нагадаємо, що останній день подання декларації про майновий стан та доходи - 2 травня. Також громадяни, які мають право на податкову знижку за результатами 2018 року - можуть подати декларацію до 31 грудня 2019 року включно.

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