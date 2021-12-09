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Українці назвали найбільші загрози зими 2022 року

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Україна, Четвер 09 грудня 2021 16:56
Українці назвали найбільші загрози зими 2022 року Фото: найбільше українці бояться зростання тарифів на газ і тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На початку грудня 2021 року найбільш ймовірними українці вважають зростання тарифів на газ і тепло (72%) та загострення економічної кризи (67%). Відповідальність за ситуацію, що склалася, громадяни покладають на владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Майже половина опитаних (49%) очікують загострення захворюваності на коронавірус (кожен п’ятий вважає це малоймовірним).

Загострення війни на Сході вважають ймовірним 46% (23% - малоймовірне), масові протести і заворушення допускають 44% (для 30% - малоймовірні).

Найменш ймовірним оцінили втягування України у міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні (35%) та масове відключення електроенергії для населення (32%).

Українці назвали найбільші загрози зими 2022 року

Основними причинами, через які може відбутись економічна криза в Україні, - називають некомпетентність влади (31%) та корупцію у владі (22%). Війну на Донбасі як причину кризи назвали 16%, коронавірус - 13%, лише 8% - світовий вплив та 5% - енергетичну кризу.

Українці назвали найбільші загрози зими 2022 року

За даними опитування, 50% респондентів вірять, що Україна може уникнути відключень електроенергії й опалення, 39% - не вірять, ще 12% не змогли відповісти.

Українці назвали найбільші загрози зими 2022 року

На думку населення найбільшу відповідальність за справедливі тарифи несе президент та Кабінет міністрів - 27% та 24% відповідно. Ще 15% перекладають відповідальність на Верховну раду, 12% - на компанії-постачальники, 10% - місцеву владу.

Українці назвали найбільші загрози зими 2022 року

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проведене 1-7 грудня 2021 року серед 2000 респондентів по всій України за виключенням окупованих Росією територій. Метод - особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в жовтні 2021 року склали 16,4 млрд грн. Це на 49,0% більше, ніж у жовтні минулого року (11 млрд грн).

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