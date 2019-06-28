Киян попереджають про сильний вітер та похолодання

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пориви вітру сягатимуть 24 м/с

Погода у Києві 28 червня очікується прохолодною з поривами вітру до 24 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

За даними синоптиків, у п’ятницю, 28 червня, у Києві очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с. Погода вдень очікується хмарною з проясненнями, вночі та вранці дощитиме, вдень опадів не очікується. Температура вночі 8-10 градусів тепла, вдень 12-14 градусів.

У разі посилення вітру киянам рекомендують щільно закрити всі вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, триматися подалі від рекламних щитів, ЛЕП та дерев і не паркувати поруч з деревами автотранспорт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київ вдень обрушився ураган. Внаслідок негоди у Києві травмувалося четверо осіб, а в Київській області внаслідок падіння дерева одна людина загинула.

Як писало РБК-Україна, синоптики заявили про ІІ рівень небезпеки у Києві 27 червня.