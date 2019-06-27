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У Києві оголошене штормове попередження

Новини » Надзвичайні події    27.06.2019 - 18:52
У Києві оголошене штормове попередження
Фото: на Київ сьогодні обрушився ураган (РБК-Україна)

Синоптики попереджають про сильний дощ до кінця четверга

Укргідрометцентр оголосив штормове попередження у Києві до кінця четверга, 27 червня. Про це повідомляє сайт Київської міськдержадміністрації.

Синоптики заявили про ІІ рівень небезпечності.

"До кінця доби 27 червня сильний дощ (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Про це попередили у Українському гідрометцентрі", - сказано у повідомленні.

Крім того, у КМДА інформують про продовження робіт з ліквідації наслідків негоди. Зокрема сьогодні було здійснено більше 50 виїздів на ліквідацію наслідків негоди.

Крім того, у столиці працюють 48 бригад із ручного прибирання КК "Київавтодору". У черговому режимі - близько 150 дорожників.

Нагадаємо, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій поінформували, що внаслідок урагану в Києві постраждали чотири людини. Так, у результаті ускладнення погодних умов сталося масове падіння дерев і конструкцій будівель у декількох областях країни, а також у Києві.

Крім того, у Київській області, в місті Буча, в результаті падіння дерева загинула людина.

Як писало РБК-Україна раніше, на Київ сьогодні після 12 години дня обрушився ураган.

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