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Киевлян предупреждают о сильном ветре и похолодании

Новости » Общество    28.06.2019 - 02:19
Киевлян предупреждают о сильном ветре и похолодании
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Порывы ветра будут достигать 24 м/с

Погода в Киеве 28 июня ожидается прохладной с порывами ветра до 24 м/с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.

По данным синоптиков, в пятницу, 28 июня, в Киеве ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Погода днем ​​ожидается облачной с прояснениями, ночью и утром дожди, днем ​​осадков не ожидается. Температура ночью 8-10 градусов тепла, днем ​​12-14 градусов.

В случае усиления ветра киевлянам рекомендуют плотно закрыть все окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, держаться подальше от рекламных щитов, ЛЭП и деревьев и не парковать рядом с деревьями автотранспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киев днем ​​обрушился ураган. Вследствие непогоды в Киеве травмировались четыре человека, а в Киевской области в результате падения дерева один человек погиб.

Как писало РБК-Украина, синоптики заявили о ІІ уровне опасности в Киеве 27 июня.

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