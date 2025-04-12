В Киеве остановили известного экс-футболиста "Динамо" за нарушение ПДД

В субботу, 12 апреля, патрульные в Киеве остановили экс-футболиста ФК "Динамо" Александра Алиева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Сегодня в сети распространялись видео с якобы задержанием Александра Алиева. Источники РБК-Украина подтвердили, что правоохранители действительно остановили именно Алиева. Сейчас на него составляют административный протокол за нарушение ПДД. Он вместе с полицейским экипажем находится на заправке.