ua en ru
Сб, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві зупинили відомого екс-футболіста "Динамо" за порушення ПДР

Субота 12 квітня 2025 18:27
UA EN RU
У Києві зупинили відомого екс-футболіста "Динамо" за порушення ПДР Ілюстративне фото: на колишнього футболіста складають адміністративний протокол за порушення ПДР (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Юлія Акимова, Едуард Ткач

У суботу, 12 квітня, патрульні у Києві зупинили екс-футболіста ФК "Динамо" Олександра Алієва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Сьогодні в мережі ширилися відео з нібито затриманням Олександра Алієва. Джерела РБК-Україна підтвердили, що правоохоронці дійсно зупинили саме Алієва.

Наразі на нього складають адміністративний протокол за порушення ПДР. Він разом з поліцейським екіпажем знаходиться на заправці.

ПДР в Україні

Нагадаємо, що з 24 березня на дорогах України запрацювали додаткові камери фіксації порушень ПДР. Їх встановили у 12 регіонах країни, як на трасах, так і в низці міст.

Також ми писали, що 1 квітня Кабінет міністрів України підтримала внесення змін до ПДР. Зокрема, уряд дозволив рух мопедів і мотоциклів смугою для маршрутних транспортних засобів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПДД Поліція Києва Футболісти
NEWS
У бою на F-16 загинув 26-річний український льотчик
У бою на F-16 загинув 26-річний український льотчик
DAILY
Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ