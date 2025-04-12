У Києві зупинили відомого екс-футболіста "Динамо" за порушення ПДР

Ілюстративне фото: на колишнього футболіста складають адміністративний протокол за порушення ПДР (facebook.com/kyivpatrol)

У суботу, 12 квітня, патрульні у Києві зупинили екс-футболіста ФК "Динамо" Олександра Алієва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Сьогодні в мережі ширилися відео з нібито затриманням Олександра Алієва. Джерела РБК-Україна підтвердили, що правоохоронці дійсно зупинили саме Алієва. Наразі на нього складають адміністративний протокол за порушення ПДР. Він разом з поліцейським екіпажем знаходиться на заправці.