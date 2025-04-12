У Києві зупинили відомого екс-футболіста "Динамо" за порушення ПДР
У суботу, 12 квітня, патрульні у Києві зупинили екс-футболіста ФК "Динамо" Олександра Алієва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
Сьогодні в мережі ширилися відео з нібито затриманням Олександра Алієва. Джерела РБК-Україна підтвердили, що правоохоронці дійсно зупинили саме Алієва.
Наразі на нього складають адміністративний протокол за порушення ПДР. Він разом з поліцейським екіпажем знаходиться на заправці.
ПДР в Україні
Нагадаємо, що з 24 березня на дорогах України запрацювали додаткові камери фіксації порушень ПДР. Їх встановили у 12 регіонах країни, як на трасах, так і в низці міст.
Також ми писали, що 1 квітня Кабінет міністрів України підтримала внесення змін до ПДР. Зокрема, уряд дозволив рух мопедів і мотоциклів смугою для маршрутних транспортних засобів.
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