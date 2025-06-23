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В Киеве возросло число жертв ночного удара оккупантов: под завалами ищут ребенка

Фото: РФ ударила по многоэтажке в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве известно уже о девяти погибших в результате ночной атаки оккупантов. Разбор завалов продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Еще одна жертва российского террора. Спасатели деблокировали тело 9 жертвы вражеского удара", - рассказал Ткаченко. 

Он уточнил, что спасатели продолжают поисковую операцию. 

В то же время Кличко рассказал, что из-под завалов пятиэтажки в Шевченковском районе достали тела восьми погибших.

"Спасатели еще ищут ребенка, который был в квартире с матерью. Тело женщины достали. Поисково-спасательная операция продолжается", - уточнил городской глава. 

При этом, по его словам, в больницах Киева на лечении остаются четверо пострадавших после атаки на Киев. Среди них, в частности, двое детей и беременная женщина. 

Обновлено 16:45

Ткаченко уточнил, что девятая жертва российского удара по Киеву - 11-летняя девочка. 

"Раньше из-под завалов достали и тело матери", - добавил он. 

Атака на Киев

Напомним, в ночь на 23 июня российские оккупанты ударили по Киеву ракетами и дронами.

В частности, в Шевченковском районе одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. В результате удара был полностью разрушен один из подъездов.

С подробностями последствий атаки можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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