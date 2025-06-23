У Києві зросла кількість жертв нічного удару окупантів: під завалами шукають дитину

"Ще одна жертва російського терору. Рятувальники деблокували тіло 9 жертви ворожого удару", - розповів Ткаченко.

Він уточнив, що рятувальники продовжують пошукову операцію.

Водночас Кличко розповів, що з-під завалів п'ятиповерхівки в Шевченківському районі дістали тіла восьми загиблих.

"Рятувальники ще шукають дитину, яка була у квартирі з матір'ю. Тіло жінки дістали. Пошуково-рятувальна операція триває", - уточнив міський голова.

При цьому, за його словами, у лікарнях Києва на лікуванні залишаються четверо постраждалих після атаки на Київ. Серед них, зокрема, двоє дітей і вагітна жінка.

Оновлено 16:45

Ткаченко уточнив, що дев'ята жертва російського удару по Києву - 11-річна дівчинка.

"Раніше з-під завалів дістали й тіло матері", - додав він.