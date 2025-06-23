В Киеве возросло число жертв ночного удара оккупантов: под завалами ищут ребенка

В Киеве известно уже о девяти погибших в результате ночной атаки оккупантов. Разбор завалов продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

"Еще одна жертва российского террора. Спасатели деблокировали тело 9 жертвы вражеского удара", - рассказал Ткаченко.

Он уточнил, что спасатели продолжают поисковую операцию.

В то же время Кличко рассказал, что из-под завалов пятиэтажки в Шевченковском районе достали тела восьми погибших.

"Спасатели еще ищут ребенка, который был в квартире с матерью. Тело женщины достали. Поисково-спасательная операция продолжается", - уточнил городской глава.

При этом, по его словам, в больницах Киева на лечении остаются четверо пострадавших после атаки на Киев. Среди них, в частности, двое детей и беременная женщина.

Обновлено 16:45

Ткаченко уточнил, что девятая жертва российского удара по Киеву - 11-летняя девочка.

"Раньше из-под завалов достали и тело матери", - добавил он.