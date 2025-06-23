У Києві зросла кількість жертв нічного удару окупантів: під завалами шукають дитину

Фото: РФ вдарила по багатоповерхівці у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві відомо вже про дев'ятьох загиблих унаслідок нічної атаки окупантів. Розбір завалів триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram і мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Ще одна жертва російського терору. Рятувальники деблокували тіло 9 жертви ворожого удару", - розповів Ткаченко. Він уточнив, що рятувальники продовжують пошукову операцію. Водночас Кличко розповів, що з-під завалів п'ятиповерхівки в Шевченківському районі дістали тіла восьми загиблих. "Рятувальники ще шукають дитину, яка була у квартирі з матір'ю. Тіло жінки дістали. Пошуково-рятувальна операція триває", - уточнив міський голова. При цьому, за його словами, у лікарнях Києва на лікуванні залишаються четверо постраждалих після атаки на Київ. Серед них, зокрема, двоє дітей і вагітна жінка. Оновлено 16:45 Ткаченко уточнив, що дев'ята жертва російського удару по Києву - 11-річна дівчинка. "Раніше з-під завалів дістали й тіло матері", - додав він.