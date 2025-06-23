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У Києві зросла кількість жертв нічного удару окупантів: під завалами шукають дитину

Київ, Понеділок 23 червня 2025 16:31
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У Києві зросла кількість жертв нічного удару окупантів: під завалами шукають дитину Фото: РФ вдарила по багатоповерхівці у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві відомо вже про дев'ятьох загиблих унаслідок нічної атаки окупантів. Розбір завалів триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram і мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Ще одна жертва російського терору. Рятувальники деблокували тіло 9 жертви ворожого удару", - розповів Ткаченко.

Він уточнив, що рятувальники продовжують пошукову операцію.

Водночас Кличко розповів, що з-під завалів п'ятиповерхівки в Шевченківському районі дістали тіла восьми загиблих.

"Рятувальники ще шукають дитину, яка була у квартирі з матір'ю. Тіло жінки дістали. Пошуково-рятувальна операція триває", - уточнив міський голова.

При цьому, за його словами, у лікарнях Києва на лікуванні залишаються четверо постраждалих після атаки на Київ. Серед них, зокрема, двоє дітей і вагітна жінка.

Оновлено 16:45

Ткаченко уточнив, що дев'ята жертва російського удару по Києву - 11-річна дівчинка.

"Раніше з-під завалів дістали й тіло матері", - додав він.

Атака на Київ

Нагадаємо, в ніч на 23 червня російські окупанти вдарили по Києву ракетами та дронами.

Зокрема, у Шевченківському районі одна з ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок удару було повністю зруйновано один із під'їздів.

З подробицями наслідків атаки можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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Київ Віталий Кличко Війна в Україні Ракетний удар Атака дронів
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