В Киеве утром в результате атаки была повреждена высоковольтная линия, - ДТЭК

Утром, из-за падения вражеского дрона в Киеве была повреждена высоковольтная линия. Сейчас она требует существенного восстановления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.
"Сегодня из-за падения вражеского дрона в столице была повреждена высоковольтная линия ДТЭК. Благодаря автоматическим переключениям свет в домах киевлян не исчезал. Однако линия требует существенного восстановления", - пишет ДТЭК.
Отмечается, что энергетики сейчас продолжают ее ремонтировать.
В ночь на 31 октября российские террористы атаковали:
Также на территорию Украины было запущено 43 ударных беспилотных летательных аппарата (БпЛА).
По состоянию на 08:00 было подтверждено сбитие:
В частности обломки дрона были обнаружены на территории городка для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Киевской области.
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