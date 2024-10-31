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В Киеве утром в результате атаки была повреждена высоковольтная линия, - ДТЭК

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, из-за падения вражеского дрона в Киеве была повреждена высоковольтная линия. Сейчас она требует существенного восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

"Сегодня из-за падения вражеского дрона в столице была повреждена высоковольтная линия ДТЭК. Благодаря автоматическим переключениям свет в домах киевлян не исчезал. Однако линия требует существенного восстановления", - пишет ДТЭК.

Отмечается, что энергетики сейчас продолжают ее ремонтировать. 

Обстрел Украины в ночь на 31 октября

В ночь на 31 октября российские террористы атаковали:

  • мост через Белгород-Днестровский лиман в поселке Затока Одесской области;
  • город Краматорск.

Также на территорию Украины было запущено 43 ударных беспилотных летательных аппарата (БпЛА).

По состоянию на 08:00 было подтверждено сбитие:

  • двух управляемых авиационных ракет типа Х-59/69 в Одесской области;
  • 17 беспилотных летательных аппаратов.

В частности обломки дрона были обнаружены на территории городка для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Киевской области. 

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