У Києві зранку внаслідок атаки була пошкоджена високовольтна лінія, - ДТЕК

"Сьогодні через падіння ворожого дрона в столиці була пошкоджена високовольтна лінія ДТЕК. Завдяки автоматичним переключенням світло в домівках киян не зникало. Однак лінія потребує суттєвого відновлення", - пише ДТЕК.

Зазначається, що енергетики наразі продовжують її ремонтувати.

Обстріл України у ніч на 31 жовтня

У ніч на 31 жовтня російські терористи атакували:

міст через Білгород-Дністровський лиман у селищі Затока Одеської області;

місто Краматорськ.

Також на територію України було запущено 43 ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА).

Станом на 08:00 було підтверджено збиття:

двох керованих авіаційних ракет типу Х-59/69 в Одеській області;

17 безпілотних літальних апаратів.

Зокрема уламки дрона були виявлені на території містечка для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у Київській області.