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В Киеве утром объявлена воздушная тревога: в чем причина

Суббота 31 августа 2024 07:37
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В Киеве утром объявлена воздушная тревога: в чем причина Фото: "Шахед" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 31 августа, в Киеве объявлен сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога продолжается в ряде других областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал "Карта воздушных тревог".

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 07:31.

До этого, в 06:38, в Воздушных силах ВСУ фиксировали ударный дрон россиян на границе Черниговской и Киевской областей.

Обновлено в 07:40

В Киевской областной военной администрации (КОВА) сообщили, что в регионе зафиксировано движение вражеских БпЛА. По целям работают силы ПВО.

Властный канал призвал украинцев не фотографировать и не снимать работу защитников Украины. Кроме того, людей попросили не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания тревоги.

Где объявлена тревога

В связи с фиксацией дронов, карта воздушных тревог по состоянию на 07:35 выглядит следующим образом.

В Киеве утром объявлена воздушная тревога: в чем причина

Воздушная тревога в Киеве

Напомним, что в ночь на 31 августа в Киеве три раза объявляли сигнал воздушной тревоги.

Во время первого сигнала в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе баллистики для Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей. В то же время, за весь период тревог военные фиксировали ударные БПЛА россиян в воздушном пространстве Украины.

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