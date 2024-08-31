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У Києві зранку оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Субота 31 серпня 2024 07:37
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У Києві зранку оголошено повітряну тривогу: в чому причина Фото: "Шахед" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 31 серпня, у Києві оголошено сигнал повітряної тривоги. Крім того, тривога продовжується у низці інших областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал "Карта повітряних тривог".

"Повітряна тривога в місті Києві", - йдеться у повідомленні о 07:31.

До цього, о 06:38, у Повітряних силах ЗСУ фіксували ударний дрон росіян на кордоні Чернігівської та Київської областей.

Оновлено о 07:40

У Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) повідомили, що в регіоні зафіксовано рух ворожих БпЛА. По цілям працюють сили ППО.

Владний канал закликав українців не фотографувати та не знімати роботу захисників України. Крім того, наголосили не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення тривоги.

Де оголошено тривогу

У зв'язку з фіксацією дронів, карта повітряних тривог станом на 07:35 виглядає наступним чином.

У Києві зранку оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Повітряна тривога у Києві

Нагадаємо, що в ніч на 31 серпня у Києві три рази оголошували сигнал повітряної тривоги.

Під час першого сигналу у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу балістики для Київської, Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Водночас, за весь період тривог військові фіксували ударні БпЛА росіян в повітряному просторі України.

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