В Киеве снова возросло количество жертв после обстрела россиян: среди них три ребенка

В Киеве продолжается разбор завалов после ракетного удара РФ. В результате атаки погибли уже 12 человек, среди которых трое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
По данным Ткаченко, количество погибших в результате вражеской атаки по состоянию на 10:28 возросло до 12 человек.
"К сожалению, среди них три ребенка 2, 17 и 14 лет", - добавил он.
Обновлено в 10:58.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что погиб еще один человек. Таким образом, на данный момент известно о 13 погибших в результате вражеской атаки на Киев.
Клименко сообщил, что 12 человек погибли в результате удара по жилому дому в Дарницком районе, и еще 1 в Шевченковском.
Министр также пояснил, что, по уточненным данным, одного ребенка деблокировали на месте удара, а двое - погибли в больнице от сложных травм.
Обновлено в 11:00.
Киевская городская прокуратура сообщила, что по состоянию на 11 часов утра в Киеве подтверждена информация о 14 погибших в результате атаки РФ.
Сегодня ночью Киев снова подвергся масштабной атаке со стороны российских оккупантов. В Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом, повредив его настолько, что один из подъездов разрушен полностью.
По предварительным данным, ракета попала примерно на уровне третьего-четвертого этажа, что привело к значительным разрушениям. РБК-Украина подготовило репортаж из Киева после атаки.
Из-за атаки временно перекрыто движение на ряде ключевых улиц, а на разных местах по городу работают около 500 спасателей и 1000 правоохранителей.
Разрушения и пострадавшие стали следствием очередного массированного удара по гражданской инфраструктуре украинской столицы. Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на атаку, призвав к решительной реакции международных партнеров, в частности Китая и Венгрии, которые имеют тесные связи с Россией.
Спасательные службы продолжают работы по разбору завалов и оказанию помощи пострадавшим. Власти призывают киевлян оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.
