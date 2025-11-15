ua en ru
В Киеве снова увеличилось количество жертв обстрела 14 ноября

Киев, Суббота 15 ноября 2025 09:25
Иллюстративное фото: в Киеве снова увеличилось количество жертв обстрела 14 ноября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В одной из больниц Киева сегодня утром умерла женщина, которая пострадала в результате российского удара по столице в ночь на пятницу, 14 ноября.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

"Таким образом, количество погибших киевлян от рук российских террористов составляет 7 человек. Мои искренние соболезнования родным", - сообщил он.

Напомним, спасатели сегодня завершили поисково-спасательные работы в Деснянском районе после российской атаки. Подразделения ГСЧС спасли 17 жителей дома, из которых один ребенок. Кроме того, психологи оказали помощь 252 пострадавшим и их родственникам.

Обстрел в ночь на 14 ноября

В ночь на 14 ноября Россия осуществила массированную атаку по Украине, запустив 19 ракет и 430 ударных беспилотников. Для ударов использовали аэробаллистические ракеты "Кинжал" и баллистические "Искандер-М/КN-23".

Самые мощные удары пришлись на Киев. В столице зафиксированы многочисленные попадания по жилым домам. В Днепровском районе один из дронов попал в пятиэтажку, вызвав масштабный пожар и заблокировав жителей, которых спасатели экстренно эвакуировали.

Существенным разрушениям подверглись и многоэтажки в Подольском, Святошинском, Деснянском, Соломенском и Оболонском районах. Повреждены также школа в Дарницком районе и больница в Голосеевском.

В то же время в Минобороны РФ традиционно заявили, что якобы наносили удары по военно-промышленным и энергетическим целям.

Подробнее о ночном ударе российских оккупантов - в материале РБК-Украина.

