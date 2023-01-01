В Киеве ПВО сбила уже 29 российских целей

В Киев под утро 1 января снова прогремели взрывы, число сбитых вражеских целей увеличилось.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне".
Воздушная тревога в Киеве и области продолжается.
Силы ПВО сбили уже 29 вражеских целей, сообщили в Киевской городской военной администрации.
Напомним, ночью 1 января по всей Украины была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работала система ПВО.
В ОВА сообщили об атаке вражеских дронов. Воздушные силы сбили 23 вражеские цели.
В полиции обратились с просьбой сообщать на спецлинию о пролетах в "Шахедов".
Подробности о воздушной атаке читайте на РБК Украина.
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