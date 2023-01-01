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В Киеве ПВО сбила уже 29 российских целей

Фото: в Киеве прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Киев под утро 1 января снова прогремели взрывы, число сбитых вражеских целей увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне".

Воздушная тревога в Киеве и области продолжается.

Обновлено 04:29

Силы ПВО сбили уже 29 вражеских целей, сообщили в Киевской городской военной администрации.

Напомним, ночью 1 января по всей Украины была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работала система ПВО.

В ОВА сообщили об атаке вражеских дронов. Воздушные силы сбили 23 вражеские цели.

В полиции обратились с просьбой сообщать на спецлинию о пролетах в "Шахедов".

Подробности о воздушной атаке читайте на РБК Украина.

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КиевВзрыв