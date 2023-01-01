Силы ПВО над Киевом уничтожили 23 вражеские цели
Фото: cилы ПВО над Киевом уничтожили 23 вражеские цели (Getty Images)
Силы противовоздушной обороны над Киевом уничтожили 23 вражеские цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Киевской городской военной администрации.
В Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части. Потерпевших нет.
В столице и области продолжается воздушная тревога.
Напомним, ночью 1 января по всей Украины была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работала система ПВО.
В ОВА сообщили об атаке вражеских дронов. В полиции обратились с просьбой сообщать на спецлинию о пролетах в "Шахедов".
Подробности о воздушной атаке читайте на РБК Украина.
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