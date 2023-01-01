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Силы ПВО над Киевом уничтожили 23 вражеские цели

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Киев, Воскресенье 01 января 2023 02:51
Силы ПВО над Киевом уничтожили 23 вражеские цели Фото: cилы ПВО над Киевом уничтожили 23 вражеские цели (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Силы противовоздушной обороны над Киевом уничтожили 23 вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Киевской городской военной администрации.

В Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части. Потерпевших нет.

В столице и области продолжается воздушная тревога.

Напомним, ночью 1 января по всей Украины была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работала система ПВО.

В ОВА сообщили об атаке вражеских дронов. В полиции обратились с просьбой сообщать на спецлинию о пролетах в "Шахедов".

Подробности о воздушной атаке читайте на РБК Украина.

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