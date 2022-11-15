В Киеве снова прозвучали взрывы

Во вторник, 15 ноября, вечером в Киеве уже дважды за день прозвучали взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

Официальные источники пока не раскрывали более детальных подробностей об инциденте.

Местные СМИ сообщают, что взрыв был слышен в районе станции метро "Славутич".

Напомним, в Киеве взрывы также были слышны сегодня днем. Позже стало известно, что оккупанты нанесли ракетный удар по столице, в Печерском районе были повреждены три многоэтажки.

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