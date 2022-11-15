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В Киеве снова прозвучали взрывы

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Киев, Вторник 15 ноября 2022 18:02
В Киеве снова прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в Киеве снова прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 15 ноября, вечером в Киеве уже дважды за день прозвучали взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

Местные СМИ сообщают, что взрыв был слышен в районе станции метро "Славутич".

Официальные источники пока не раскрывали более детальных подробностей об инциденте.

Жителям столицы необходимо оставаться в укрытиях.

Напомним, в Киеве взрывы также были слышны сегодня днем. Позже стало известно, что оккупанты нанесли ракетный удар по столице, в Печерском районе были повреждены три многоэтажки.

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